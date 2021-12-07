"Уровень сборной Украины? Я не могу судить об этом. Об этом должны судить журналисты. Вот и все. Так, как они обо мне судили в последние месяцы, то я считаю, что я вообще не тренер, нахожусь здесь зря. Вы сами знаете, какие были отзывы. Но если люди постоянно меня обижают и говорят гадости, то они не понимают, что оскорбляют при этом национальную сборную.

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Я главный тренер, у нас одна семья. Если кого-то из футболистов будут оскорблять, то я за него заступлюсь. То же ребята мне говорили. Меня оскорбляют многие журналисты. Они этим оскорбляют национальную сборную. Когда это все говорят, нужно немного думать.

Откуда знаю мысли журналистов? Я смотрел много программ, читал сначала, но прекратил. Знаете, кто мне это подсказал? Простые люди. Они останавливают меня на улице, фотографируются. Они мне говорят: "Александр Васильевич, мы все вас любим, не читайте интернет". Я перестал читать интернет и чувствую себя отлично. Вернулся к книгам. Павелко заходит в самолет и говорит: "Васильевич, ты как оживший экспонат, с книгой", – поделился Петраков в интервью Профутбол Digital.

Напомним, после выхода сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022, Александр Васильевич стал главным тренером на полноценной основе, подписав контракт до завершения Мундиаля в Катаре.

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