В этот раз отличились итальянцы, готовящиеся принимать "сине-желтых" в рамках квалификации Евро-2024.

"Циников, Мараменко и Караве", – журналисты Marca эпически опозорились, называя составы на матч Украина – Испания

Издание Calciomercato ошиблось уже в заглавии, назвав Александра Петракова главным тренером сборной Украины. Вскоре исправили на Сергея Реброва, но в тексте еще раз неправильно вспомнили бывшего наставника.

Главной звездой украинцев назвали Михаила Мудрика, хотя вингер Челси далеко не всегда выступает на стабильно качественном уровне. Также Calciomercato считает основной парой центрхавов нашей сборной Судаков – Сидорчук. Впрочем, экс-капитан Динамо чаще начинает матчи в запасе, а роль опорника уже много лет "железно" принадлежит Тарасу Степаненко.

Напомним, поединок Италия – Украина состоится в Милане на легендарном Сан-Сиро во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

"Настоящая катастрофа": английские СМИ размазали Мудрика и назвали следующую дорогую продажу Шахтера после игры с Украиной