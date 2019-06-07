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Петраков: Для сборной Украины U-20 четвертьфинала ЧМ-2019 будет мало

08:30 71 Читати українською
Петраков: Для сборной Украины U-20 четвертьфинала ЧМ-2019 будет мало
Александр Петраков (слева) / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал амбиции команды на чемпионате мира-2019.

 

"Конечно, мы не хотим ехать домой после матча с Колумбией. Чемпионат мира – хорошая школа для наших игроков, они прогрессируют. Каждый видит, благодаря каким качествам возможно достигать чего-то в футболе и в жизни.

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После Мундиаля мои игроки перейдут уже в другую команду – U-21, но я с ними не хочу прощаться уже 8 июня. Относительно ротации состава, то на этом этапе уже ее быть не может. Это чемпионат мира, и здесь нет проходных матчей, нельзя расслабляться.

Сборная Колумбии, как и все представители латиноамериканского футбола, на генетическом уровне исповедуют техничную, комбинационную игру", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

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