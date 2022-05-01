"Я украинец. Когда меня вызывают в национальную сборную, это лучшее, что может быть для меня. Я должен защищать свою честь. Для меня это очень важно.

Сборная Украины получила соперника на товарищеский матч – УАФ официально анонсировала первый спарринг "сине-желтых"

Мы созванивались несколько раз с Петраковым во время войны. О футболе говорили не так много. В первую очередь, интересовались о безопасности друг друга. Первые разговоры были об этом. Потом уже больше общались напрямую об игре. Тренер спрашивал, поддерживаю ли я форму, каково мое самочувствие. Мы всегда были на связи.

Я отлично знаю Петракова. Это человек, который не будет отходить от своего. Он во главу угла ставит результат. Несмотря на то, что происходит сейчас, он будет продолжать требовать с нас", – отметил Корниенко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, сборная Украины 11 мая должна провести спарринг с менхенгладбахской Боруссией, а 1 июня сыграет с Шотландией в плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Победитель пары разыграет путевку на Мундиаль с Уэльсом 5 июня.

Россия напала на Украину: легионер Шахтера едет в Яремчук, Ярмоленко помогает родному Чернигову (LIVE)