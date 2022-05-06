"Какие еще спарринги запланированы? Чтобы вы понимали, это не я должен о них объявлять, а УАФ. Они договариваются, люди работают. Нам хотят помочь.

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В скором времени о них будет объявлено. Понимаете, сейчас ситуация такова, что у людей проходят чемпионаты. Сборная Украины впервые попала в такую ​​ситуацию, поэтому очень трудно найти спарринг-партнера.

Думаю, сегодня-завтра УАФ объявит. Уже есть один спарринг, а там дальше будет видно, скажем так", – сказал Александр Петраков в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, в настоящее время у "сине-желтых", находящихся на сборе в Словении, запланирован только один контрольный матч – 11 мая против Боруссии Менхенгладбах.

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