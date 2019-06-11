toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА ЕВРО-2020

Петраков – о выходе сборной Украины U-20 в финал чемпионата мира: Нет сил выражать эмоции

21:14 371 Читати українською
Петраков – о выходе сборной Украины U-20 в финал чемпионата мира: Нет сил выражать эмоции
Александр Петраков / Соцсети

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков прокомментировал выход его команды в финал чемпионата мира.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

"Я – просто счастливый человек. Ребята – молодцы, но сейчас, на самом деле, нет сил выражать эмоции. Мы уже готовимся к финалу.

Украина U-20 победила Италию и вышла в финал ЧМ-2019

Судейское решение в конце матча? Да спасибо. А вот в 2015 нас бразилец судил, там нам не засчитали гол, а здесь, можно сказать, отплатил нам", – сказал Петраков в эфире UA: Первый.

Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 – видео гола

Напомним, юношеская сборная Украины победила сверстников из Италии в полуфинале чемпионата мира и вышла в финал турнира. Единственный гол в матче забил Сергей Булеца.

blog_ava
Украина U-20 победила Италию и вышла в финал ЧМ-2019
20:21
4100
Теги
Сборная Украины Чемпионат мира U-20 Италия U-20 Италия U-20 Украина U-20 Украина U-20 Украина U-20 - Италия U-20 Александр Петраков Александр Петраков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
5
час
:
13
мин
Бразилия
03:30
Боливия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук