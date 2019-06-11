Петраков – о выходе сборной Украины U-20 в финал чемпионата мира: Нет сил выражать эмоции

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков прокомментировал выход его команды в финал чемпионата мира.

"Я – просто счастливый человек. Ребята – молодцы, но сейчас, на самом деле, нет сил выражать эмоции. Мы уже готовимся к финалу.

Украина U-20 победила Италию и вышла в финал ЧМ-2019

Судейское решение в конце матча? Да спасибо. А вот в 2015 нас бразилец судил, там нам не засчитали гол, а здесь, можно сказать, отплатил нам", – сказал Петраков в эфире UA: Первый.

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Напомним, юношеская сборная Украины победила сверстников из Италии в полуфинале чемпионата мира и вышла в финал турнира. Единственный гол в матче забил Сергей Булеца.