"Мы следим за многими футболистами, смотрим их. Но, откровенно говоря, круг этих футболистов не очень велик. Те ребята, которые есть, они сейчас у нас и есть.

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Можно говорить, что у нас прекрасная молодежь, столько талантливых футболистов и все остальное... Нет. Я такого откровенно не скажу. Я не хочу обидеть наш отечественный чемпионат, но его уровень упал. И играть в нем и на уровне национальных сборных – это совсем разные вещи.

То есть, уровень между вызываемыми в сборную и потенциальными кандидатами большой. Вот, я взял из молодежной сборной Мишу Мудрика. Но вы тоже поймите, что это огромный... не то что риск, но здесь нет проходных матчей. Нельзя так, как раньше, когда контрольный матч, взять и поставить парня в состав.

У нас будет игра плей-офф за выход на ЧМ-2022. Тренер возьмет, поставит Мудрика, а тот выйдет и провалит игру. И у меня пропадет замена. И кто потом скажет, что я развиваю молодых игроков? Молодой футболист должен быть готов выйти в Глазго и помочь в сборной Украины. Об этом я и разговаривал с Мудриком, спрашивал, сможет ли он нам помочь. Это очень сложные вещи. А то, что человек играет на уровне нашей Премьер-лиги, и говорить при этом, что он готов к сборной... Это, скажем прямо, неправильно", – сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, сборная Украины завоевала право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года. Первым соперником подопечных Александра Петракова станет сборная Шотландии. Сильнейший встретится с победителем пары Австрия – Уэльс.

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