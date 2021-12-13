"Я не буду заглядывать в паспорт. Человек играет, пусть играет до сорока лет. Он сейчас нужен в коллективе.

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А Ярмоленко даже своим примером показывает. И на футбольном поле "тащит", и в быту, и в жизни помогает молодым. Лидер сборной", – сказал Петраков в программе Великий Футбол.

Андрей Ярмоленко провел 106 матчей за сборную Украины, что является третьим показателем в списке рекордсменов. Вингер Вест Хэма уступает только Андрею Шевченко (111 матчей) и Анатолию Тимощуку (144).

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