"Психологически ломаются": Петраков дал совет 3-м чемпионам мира U-20 из Динамо и Шахтера, где им продолжить карьеру

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков дал совет своим экс-подопечным Георгия Цитаишвили и Денису Попову насчет продолжения карьеры.

"На их месте я бы последовал примеру Булецы и Супряги. В ведущих мировых клубах, если молодой футболист в эту же минуту не попадает в основной состав, он не нужен для ротации – его тут же отдают в аренду. У нас подобное почему-то не принято. Радует, что хотя бы Булеца с Супрягой пошли в СК Днепр-1, молодые игроки Шахтера отправились в аренду в Мариуполь, а Конопля – в Десну.

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Я думаю, если бы Валера Бондарь пошел в клуб вроде Ворсклы или Денис Попов в СК Днепр-1 – они сразу заиграли бы в основе. Это потенциальные игроки национальной сборной, но они два месяца сидят в запасе без игровой практики и психологически ломаются.

Дай Бог, чтобы они совсем не надломились. Я не осуждаю клубных тренеров, у них свои задачи – побеждать в каждой игре. Но нужно искать выход из положения", – поделился Петраков в интервью изданию Золотой талант.

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