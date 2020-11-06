"В конце этого особого года у нас есть возможность сыграть против трех классных соперников. Товарищеский матч с Бельгией даст нам прекрасную возможность проверить свои силы с прицелом на Евро-2020.

Сборная Швейцарии обнародовала заявку на матчи против Украины и Испании – в состав вернулся обидчик Шахтера

В Лиге наций нашей целью является остаться в дивизионе А. Для этого необходимо побеждать Испанию и Украину. Это трудно, но возможно. Мы оптимисты, но реалисты. Против лучших команд Европы для победы необходимо показать 120 процентов своих возможностей", – цитирует Петковича официальный сайт Швейцарской футбольной ассоциации.

Напомним, поединок против швейцарцев станет заключительным для команды Шевченко в Лиге наций – против команды Петковича "сине-желтые" сыграют на выезде 17 ноября. Начало встречи в 21:45.

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