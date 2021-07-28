Известный тренер Владимир Петкович возглавил Бордо, сообщает официальный сайт французского клуба.

Петкович хочет покинуть сборную Швейцарии – специалист уже имеет договоренность с французским клубом

57-летний специалист подписал с "жирондинцами" контракт сроком на три года.

Напомним, предыдущим местом работы Петковича была сборная Швейцарии, которую он возглавлял с 2014 года. "Нати" на Евро-2020 дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили Испании. За все время своей работы со сборной Швейцарии Петкович трижды выводил ее на крупные турниры (Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020) и трижды добивался выхода в плей-офф по итогам группового этапа.

Последний опыт в роли клубного тренера специалист имел в Лацио 7 лет назад – он провел в клубе два сезона и выиграл с "орлами" Кубок Италии в сезоне 2012/13.

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