"Нати" после довольно симпатичного выступления на Евро-2020 в ближайшее время, похоже, останутся без главного тренера.

Владимир Петкович сообщил Швейцарскую футбольную ассоциацию о желании покинуть сборную, утверждает Blick. Эту информацию подтвердил один из близких товарищей специалиста.

Мехмеди объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии – игрок успел поиграть за Динамо

Более того, 10 дней назад Бордо связался с Петковичем. Французский клуб и 57-летний тренер уже согласовали контракт до 2024 года. Теперь все зависит от того, отпустят ли швейцарцы своего тренера.

Заметим, до и после Евро-2020 в услугах Владимира Петковича были заинтересованы Айнтрахт, Фенербахче, Зенит и даже сборная России.

На европейском первенстве Швейцария дошла до полуфинала, уступив Испании в серии послематчевых пенальти.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля