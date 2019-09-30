Пети раскритиковал трансферную политику Манчестер Юнайтед

Экс-футболист Арсенала Эммануэль Пети поделился мнением относительно кризиса в Манчестер Юнайтед.

"Я не узнаю Манчестер Юнайтед после ухода Алекса Фергюсона. Манкунианцы должны вводить соперников в ужас, однако на деле они не делали этого уже долгое время. Все понимали, что после ухода Фергюсона будет трудно, ведь он был очень мощной фигурой в клубе, но мы говорим о Манчестер Юнайтед. Команды могут испытывать трудности в течение двух или трех лет, но у этого клуба просто нет правильных футболистов. Они потратили кучу денег, но сколько игроков из нынешнего состава "красных дьяволов" входит в число лучших в мире? Клуб слишком много вложил в посредственных футболистов, и эта проблема преследует их уже много лет.

Эмери: Между Манчестер Юнайтед и Арсеналом особая война

Раньше перед матчами с МЮ ты всегда знал, что тебе будут противостоять лучшие игроки Премьер-лиги и, возможно, Европы. А где в Юнайтед футболисты с характером? Сейчас хорошее время для матчей с МЮ и Арсеналом, потому что шансы на победу будут высокими", – цитирует Пети The Sun со ссылкой на Paddy Power.

Напомним, сегодня 30 сентября, на туманном Альбионе состоится классическое противостояние конца 90-х – начала "нулевых" – Арсенал приедет в гости к Манчестер Юнайтед. К слову, в течение 13 лет Манчестер Юнайтед не позволяет Арсеналу обыграть себя на Олд Траффорд.

Классика родом из детства, дерби вундеркиндов в Мадриде и визит Графа в Геную: топ-5 матчей евроуикенда