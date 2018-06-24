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Пети: Месси – один из лучших игроков в истории, но он не лидер

23 июня 21:08 136 Читати українською
Пети: Месси – один из лучших игроков в истории, но он не лидер
Еммануель Пети / Фото: соцсети

Бывший полузащитник Барселоны Еммануель Пети раскритиковал форварда каталонцев Лионеля Месси и сборную Аргентины.

"Месси – не лидер. Он не Роналду в этом плане. Месси – один из лучших игроков в истории, но он должен проявить этот менталитет. Ему нужно проснуться!

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Когда в Барселоне все идет хорошо, он потрясающий игрок. Но мы видели в Лиге чемпионов: когда что-то складывается не в их пользу, он может раствориться на поле. Месси нет. Он не бегает, а ходит. Его не волнует мяч.

Вся аргентинская команда своим видом показывала, что у них нет уверенности, нет доверия друг к другу. Исходя из увиденного не думаю, что Аргентина пройдет дальше. Мы помним много команд Аргентины с великими игроками в прошлом, но эта команда от них очень далеко. Они выглядят ужасно", – цитирует Пети портал Goal.com.

Теги
ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Эммануэль Пети Лионель Месси Лионель Месси
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