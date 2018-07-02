Петер Шмейхель: Я очень горд за сына, он сыграл отлично

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель поделился впечатлениями от игры сына Каспера Шмейхеля в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Хорватии (1:1).

"Я очень горд за сына, он сыграл отлично, но не хочу много говорить о нем, и момент сейчас не самый лучший.

Три незабитых пенальти – это слишком много. Невозможно на таком уровне не забивать столько. Но у нас были проблемы с голами и в прошлых матчах.

Хорватия – Дания – 1:1 (пен. 3:2) – видео голов и обзор матча

Сегодня мы создали достаточно моментов, но не реализовали их. Конечно, это огорчает, но для такой маленькой страны, как Дания, это тоже достижение. Возможно, мы могли бы пройти дальше, но нужно было сыграть немного иначе", – цитирует старшего Шмейхеля издание sport24.

Напомним, Дания покинула чемпионат мира-2018 после поражения от сборной Хорватии (1:1, пен. 3:4).

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