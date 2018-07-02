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Петер Шмейхель: Я очень горд за сына, он сыграл отлично

13:55 84 Читати українською
Петер Шмейхель: Я очень горд за сына, он сыграл отлично
Каспер Шмейхель / Фото из соцсетей

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель поделился впечатлениями от игры сына Каспера Шмейхеля в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Хорватии (1:1).

"Я очень горд за сына, он сыграл отлично, но не хочу много говорить о нем, и момент сейчас не самый лучший.

Три незабитых пенальти – это слишком много. Невозможно на таком уровне не забивать столько. Но у нас были проблемы с голами и в прошлых матчах.

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Сегодня мы создали достаточно моментов, но не реализовали их. Конечно, это огорчает, но для такой маленькой страны, как Дания, это тоже достижение. Возможно, мы могли бы пройти дальше, но нужно было сыграть немного иначе", – цитирует старшего Шмейхеля издание sport24.

Напомним, Дания покинула чемпионат мира-2018 после поражения от сборной Хорватии (1:1, пен. 3:4).

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ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Дания
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель Дания Дания Петер Шмейхель Хорватия - Дания
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