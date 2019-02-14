Петер Шмейхель хочет, чтобы его сын стал голкипером Манчестер Юнайтед

Легендарный голкипер Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель заявил, что хотел бы видеть своего сына Каспера в составе "красных дьяволов".

"Сын хочет уйти из Лестера, чтобы играть на более высоком уровне. Но в Англии не так много вариантов для продолжения карьеры.

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Мне нравится смотреть, как Каспер играет за Лестер. То, что удалось достичь этому клубу, – фантастика! Каспер был одним из тех, кто принес успех команде.

Конечно, я хотел бы увидеть его на Олд Траффорд в составе Манчестер Юнайтед. Но больше всего я хочу, чтобы мой сын был счастлив и хорошо играл в своем клубе.

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Было замечательно видеть его в составе сборной Дании на чемпионате мира. Датчане хорошо выступили, Каспер отлично сыграл. Родители всегда гордятся детьми, когда у них что-то получается в школе или на работе", – цитирует Шмейхеля Leicester Mercury.