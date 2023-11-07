"Петь дифирамбы Пушичу рано": Вирт очертил цели Шахтера в матче с Барселоной в Лиге чемпионов
Бывший голкипер "горняков" Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего матча.
"Второй матч против Барселоны будет не менее сложным для Шахтера, чем первый. Даже сложнее. Однако говорить, что они, испанцы, стопроцентные фавориты, я не стану – всякое бывает в футболе. Всем и так хорошо понятна сила команды Чави. Тем более, в обойме главного тренера снова находится Роберт Левандовский, не игравший в первом поединке.
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Уверен, что первый матч против Барселоны главный тренер с игроками уже проанализировал и указал на ошибки. Сделают правильные выводы, сплачиваются и настроятся на игру, отдадут все силы на футбольном поле – результат будет положительным.
На счет мотивации, думаю, с этим компонентом у игроков Шахтера проблем не должно быть никаких. Тем более было время восстановиться после игры с Динамо и должны иметь психологически хорошее состояние после победы над принципиальным соперником.
Петь дифирамбы Марино Пушичу рано. Мало времени еще провел боснец во главе Шахтера. Команда прошла в 1/2 финала Кубка Украины одолев Викторию, но, при всем уважении, команда из Сум, это не команда уровня Шахтера. Да, одолели еще и Динамо, однако и столичная команда сейчас слабо играет", – сказал Вирт в интервью порталу Украинский футбол.
К слову, во вторник, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, где Шахтер сойдется с Барселоной. Начало встречи в 19.45. После 3-х туров лидирует в группе F Барселона с 9 очками, Порту с 6 пунктами второй, Шахтер с 3 баллами третий. Антверпен без очков замыкает квартет.