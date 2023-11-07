"Второй матч против Барселоны будет не менее сложным для Шахтера, чем первый. Даже сложнее. Однако говорить, что они, испанцы, стопроцентные фавориты, я не стану – всякое бывает в футболе. Всем и так хорошо понятна сила команды Чави. Тем более, в обойме главного тренера снова находится Роберт Левандовский, не игравший в первом поединке.

Шахтер – Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов

Уверен, что первый матч против Барселоны главный тренер с игроками уже проанализировал и указал на ошибки. Сделают правильные выводы, сплачиваются и настроятся на игру, отдадут все силы на футбольном поле – результат будет положительным.

На счет мотивации, думаю, с этим компонентом у игроков Шахтера проблем не должно быть никаких. Тем более было время восстановиться после игры с Динамо и должны иметь психологически хорошее состояние после победы над принципиальным соперником.

Петь дифирамбы Марино Пушичу рано. Мало времени еще провел боснец во главе Шахтера. Команда прошла в 1/2 финала Кубка Украины одолев Викторию, но, при всем уважении, команда из Сум, это не команда уровня Шахтера. Да, одолели еще и Динамо, однако и столичная команда сейчас слабо играет", – сказал Вирт в интервью порталу Украинский футбол.

К слову, во вторник, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, где Шахтер сойдется с Барселоной. Начало встречи в 19.45. После 3-х туров лидирует в группе F Барселона с 9 очками, Порту с 6 пунктами второй, Шахтер с 3 баллами третий. Антверпен без очков замыкает квартет.

Шахтер – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов