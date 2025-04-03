В матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ, состоявшемся между Лос-Анджелес и Интер Майами, фанаты команды украинца продемонстрировали провокационный баннер.

Лос-Анджелес победил Интер Майами со счетом 1:0 благодаря голу Ордаса на 57-й минуте. Напряжение матча достигло пика из-за скандального жеста фанатов, которые несколько унизили Лионеля Месси.

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Болельщики Лос-Анджелеса, где выступает украинский игрок Артем Смоляков, вывесили плакат, на котором фигура Месси была отвратительно осквернена, а сам баннер имел подпись "pessi" и смайлик клоуна.

Стоит отметить, что украинский защитник Лос-Анджелеса Артем Смоляков провел этот матч на скамейке запасных. Ответный матч между командами запланирован на 10 апреля во Флориде.

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