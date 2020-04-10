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Песня "Путин х**ло" мне вылезла боком: Морозюк вспомнил, как исполнил известный хит после победы над россиянами

17:12 38 Читати українською
Песня "Путин х**ло" мне вылезла боком: Морозюк вспомнил, как исполнил известный хит после победы над россиянами
Николай Морозюк / ФК Ризеспор

Защитник Ризеспор Николай Морозюк вспомнил, как спел популярную песню о Путине, выступая в составе донецкого Металлурга.

"Мы играли товарищеский матч на сборах в Австрии. Обыграли Терек 4:1 или 3:1, я еще с центра поля вратарю забил, но дело не в этом. Потом у нас были выходные. Мы вечером сели попеть. Вот так и запели.

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Спели неплохо, нам немного боком вылезла эта песня. Как всем, так и мне в частности. В то время это было модно. Люди на трибунах могут такое петь, а нам, значит, нельзя было петь. Я ни о чем не жалею. Чего мне жалеть? Реально, это был хит, почему бы не спеть? Когда "Руки Вверх" были популярны, все тоже пели. Все пели – и я пел", – поделился Морозюк в прямом эфире с Tribuna.

Отметим, исполнение этой песни стало для игроков донецкого Металлурга достаточно дорогим: один из боссов клуба Олег Мкртчан наказал футболистов на суммы в несколько тысяч долларов. Среди оштрафованных были Морозюк, Прийма и Чечер.

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Теги
Металлург Донецк Металлург Донецк Володимир Путін Видеоновости Ризеспор Ризеспор Николай Морозюк Николай Морозюк
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