Начинаем неделю с замечательной новости: обновленная коллекция патриотического мерча – уже на сайте магазина 24 канала. Встречайте любимые бестселлеры и красивые новинки.

В нашей общей истории – новый раздел. Вы просили, и мы запустили коллекцию патриотического мерча в 24 канал Shop. Благодарны за поддержку нашей информационной борьбы. Радуемся, когда видим вас в футболках или с кружками от 24 канала. За это время вы написали о своих новых желаниях. Мы прислушались и создали новые патриотические дизайны.

Новые футболки в 24 канал Shop

Футболка I'm Ukrainian. Летний must have для украинок и украинцев. Футболка с лозунгом, который отвечает на самый важный в жизни вопрос. Ибо каждый из нас гордится, что может сказать эти слова – I'm Ukrainian.

Футболка "Величний народ Величної країни". На этот дизайн нас вдохновила любимая цитата ведущей Екатерины Соляр. Весь цивилизованный мир восхищается мужеством и бесстрашием украинцев. Они героически защищают свою величественную Украину и, несомненно, одержат победу.

Футболка з песиком-героем Патроном. За время полномасштабной войны хвостатый талисман черниговских пиротехников покорил сердца миллионов людей из разных уголков мира. Патрон заботится о безопасности украинцев и вносит огромный вклад в будущую победу. А еще – это очень харизматичная собачка, которая стала настоящей звездой соцсетей.

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