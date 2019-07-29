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"Пес – победитель", – Дуэлунд отдал свою медаль Суперкубка Украины собаке

21:38 25 Читати українською
"Пес – победитель", – Дуэлунд отдал свою медаль Суперкубка Украины собаке
Миккел Дуэлунд / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд делит все взлеты и падения со своим домашним любимцем.

Миккел Дуэлунд не принимал участия в матче Суперкубка Украины против Шахтера (2:1), но свою медаль таки получил.

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Датский легионер Динамо опубликовал в instagram милое фото, на котором его собака гордо держит медаль триумфатора Суперкубка Украины. "Пес – победитель", – подписал фото Миккел.

Напомним, Дуэлунд пропустил часть сборов Динамо из-за травмы. Сейчас 22-летний хавбек уже тренируется с командой, но еще не готов к выходу на поле.

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