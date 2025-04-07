В матче Пайсанду – Атлетико Паранаэнсе болельщики стали свидетелями того, как выглядит в действии последнее обновление правил, касающихся затягивания времени. При счёте 2:1 в пользу своей команды вратарь гостей Микаэль удерживал мяч в течение 13 секунд – намного больше нового лимита в 8 секунд. Судья дал свисток, но вместо того, чтобы назначить свободный удар по старому правилу, он удивил всех – особенно Микаэля – назначив угловой удар в пользу Пайсанду.

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Микаэль сначала казался совершенно сбитым с толку, не понимая, что он сделал не так. Но решение было ясным: согласно новому регламенту, вратари должны ввести мяч в игру по истечении 8 секунд удерживания его в руках. К счастью для Микаэля и Атлетико Паранаэнсе, угловой не привел к голу, и игра закончилась со счетом 2:1 в их пользу.

Изменение этого правила является частью испытательного периода, который проходит в некоторых соревнованиях, включая второй дивизион Бразилии. Ожидается, что правило будет полностью реализовано в следующем сезоне и будет представлено на Клубном чемпионате мира этим летом . Его цель – ускорить игру и избежать моментов, когда вратари намеренно затягивают время.