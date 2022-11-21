Форвард МЮ и сборной Португалии Криштиану Роналду несмотря на неудачи на футбольном поле может похвастаться супердостижением в социальных сетях.

37-летний футболист стал первым человеком в истории, пересекшим отметку в 500 миллионов подписчиков в Instagram, сообщает Evening Standard .

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Роналду в этой соцсети делится с подписчиками семейными фото и кадрами по матчам как сборной, так и клуба. Недавно португалец опубликовал общее изображение с Лионелем Месси, которое набрало более 36 миллионов понравившихся, став вторым самым популярным в Instagram.

Ближайшим "преследователем" Криштиану по количеству подписчиков является тот же аргентинец – 376 миллионов на момент публикации этой новости.