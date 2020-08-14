Первый тур УПЛ: новички элиты узнали соперников в дебютных матчах

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оприлюднила календар першого кола чемпіонату України з урахуванням команд, які піднялися з Першої ліги. Нагадаємо, в сезоні 2020/21 в УПЛ зіграють 14 команд у два кола.
УАФ официально утвердила календарь и регламент УПЛ сезона 2020/21
1-й тур
Шахтер – Колос
Олимпик – Динамо
Десна – Заря
Александрия – Мариуполь
Ингулец – СК Днепр-1
Ворскла – Рух
Львов – Минай
К слову, базовая дата начала чемпионата – 22 августа. Последний (13-й) тур первого круга запланирован на 12 декабря.
Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела