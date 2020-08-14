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Первый тур УПЛ: новички элиты узнали соперников в дебютных матчах

19:27 - Читати українською
Первый тур УПЛ: новички элиты узнали соперников в дебютных матчах
Шахтер – Колос / Фото из открытых источников

Все клубы УПЛ получили своих соперников на первый круг украинского первенства.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оприлюднила календар першого кола чемпіонату України з урахуванням команд, які піднялися з Першої ліги. Нагадаємо, в сезоні 2020/21 в УПЛ зіграють 14 команд у два кола.

УАФ официально утвердила календарь и регламент УПЛ сезона 2020/21

1-й тур

Шахтер – Колос

Олимпик – Динамо

Десна – Заря

Александрия – Мариуполь

Ингулец – СК Днепр-1

Ворскла – Рух

Львов – Минай

К слову, базовая дата начала чемпионата – 22 августа. Последний (13-й) тур первого круга запланирован на 12 декабря.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела

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