Первый тур УПЛ: новички элиты узнали соперников в дебютных матчах

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оприлюднила календар першого кола чемпіонату України з урахуванням команд, які піднялися з Першої ліги. Нагадаємо, в сезоні 2020/21 в УПЛ зіграють 14 команд у два кола.

УАФ официально утвердила календарь и регламент УПЛ сезона 2020/21

1-й тур

Шахтер – Колос

Олимпик – Динамо

Десна – Заря

Александрия – Мариуполь

Ингулец – СК Днепр-1

Ворскла – Рух

Львов – Минай

К слову, базовая дата начала чемпионата – 22 августа. Последний (13-й) тур первого круга запланирован на 12 декабря.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела