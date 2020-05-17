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Первый тур Бундеслиги после возобновления чемпионата привел к рекорду

14:23 51 Читати українською
Первый тур Бундеслиги после возобновления чемпионата привел к рекорду
Новый рекорд в Германии

Запрет посещать футбольные матчи прогнозируемо повлиял на количество пользователей, которые смотрят поединки на платных платформах.

Возвращение Бундеслиги привело к новому рекорду количества пользователей, которые просматривали матчи на платных телеканалах. Таких оказалось 3,68 млн зрителей, а еще 2,45 млн посмотрели бесплатную трансляцию на Sky Sports News HD, сообщает Kicker.

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Sky зафиксировал значительный рост интереса к футбольным матчам – по сравнению с периодом до карантина, количество просмотров увеличилось вдвое – и это без матча Баварии, которая свой поединок против Униона сыграет сегодня. Безусловно, главная причина этого – то, что все матчи чемпионата Германии проходят без болельщиков.

Напомним, Бундеслига стала первым топ-чемпионатом Европы, который вышел из карантина.

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Теги
Германия Бундеслига Рекорды футбольные фанаты телевидение
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