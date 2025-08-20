"Илье могу пожелать только дальнейших успехов карьерных, чтобы у него крепкая семья была, насколько я знаю, он со своей женой еще со школы встречается. Желаю, чтобы у него через какое-то время родились сыновья или дочери. Возможно, тоже стали талантливыми футболистами в будущем. А профессионально, я уверен, что он достигнет тех целей, которые он хочет. Хочется пожелать ему, конечно, за сборную хороших, успешных матчей. Если перейдет в топ-клуб желаю выиграть топ-чемпионат и Лигу чемпионов.

Самое главное, чтобы закончилась война, тогда и у него будет возможность легче приезжать домой в Украину и у всех нас будет возможность увидеть его в Европе. Может, когда-то пригласит меня Илья на какой-то матч или же я сам приобрету билет. Но, я уверен, что когда-то я однозначно попаду на какой-то матч с его участием. Видимо, попробую где-то с ним встретиться, сфотографироваться или получить от него автограф.

Это уже мои мечты, а я желаю, чтобы он достиг своих. Очень важно, чтобы не было травмы. Если у него все будет хорошо, не будет повреждений, то однозначно у него есть все качества для того, чтобы играть в будущем, название не важно – Ливерпуль, Реал, Бавария, Барселона, ПСЖ. Я и все специалисты, которые с ним работали, только подтвердят, что он достоин этого.

Знаете, еще одна из таких мечтаний ... Когда-то итальянский защитник Фабио Каннаваро получил "Золотой мяч". Защитники очень редко получают его, в основном это Роналду, другие атакующие игроки. Вдруг он такой защитник, что через три-пять лет, как Фабио Каннаваро, получит "Золотой мяч"? Все может быть в жизни, ничего нереального не бывает, – сказал Теплицкий для Tribuna.

Напомним, 12 августа Илья Забарный перешел во французский ПСЖ. По неофициальной информации сумма трансфера составила 63 миллиона евро с возможными бонусами.

