Первый наставник капитана Динамо Виталия Буяльского Валерий Катальчук поделился мыслями относительно того, почему его воспитанник не пользуется большим спросом в сборной Украины.

"Очень часто бывало такое, что Виталик получает вызов в сборную – сразу травма. Я звонил ему, спрашивал, а он мне: "Травмирован. Травмирован. Травмирован". Какая-то беда, может надо в церковь пойти, свечку поставить.

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Вот сейчас сборную Украины возглавляет Ребров. А когда Ребров тренировал Динамо, то ставил Буяльского ниже в полузащите, лишь бы тот мяч отбирал. Но Виталик – не такой футболист, ему надо играть впереди. Когда Динамо возглавил Александр Хацкевич, то он стал использовать Буяльского ближе к атаке, и все – сразу другая картина", – сказал Катальчук в интервью Українському футболу.

Добавим, что с 2017 года Виталий Буяльский провел за сборную Украины 13 матчей, суммарно проведя на поле 301 минуту. В прошлом сезоне Буяльский отыграл 40 поединков за Динамо, в которых отметился 7-ю голами и 10-ю ассистами.

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