"Хорошая игра с нашей стороны и, на мой взгляд, самое главное – мы видели команду, которая сражалась друг за друга, и, наконец, такой хороший счет для нас.

Скандал с пенальти и неожиданное поражение луганчан в видеообзоре матча Львов – Заря – 2:1

У нас была идеальная игра? Пока не могу сказать. Надо посмотреть. В игре в обороне – да. Первый тайм, вероятно, была идеальная игра. Потому что ничего не дали создать у наших ворот и имели моменты сделать счет не только 2:0, но и 3:0 и 4:0", – поделился Дулуб в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Львов неожиданно обыграл Зарю (2:1) и поднялся на 11 место в турнирной таблице, луганцы же остались третьими.

Заря потеряла победную серию, уступив Львову – арбитр украл у луганцев пенальти, но они не наиграли на 3 очка