"Первый тайм, пожалуй, была идеальная игра": Дулуб похвалил оборону Львова за выступление против Зари
Главный тренер Львова Олег Дулуб поделился мнениями от поединка 15-го тура УПЛ против Зари.
"Хорошая игра с нашей стороны и, на мой взгляд, самое главное – мы видели команду, которая сражалась друг за друга, и, наконец, такой хороший счет для нас.
Скандал с пенальти и неожиданное поражение луганчан в видеообзоре матча Львов – Заря – 2:1
У нас была идеальная игра? Пока не могу сказать. Надо посмотреть. В игре в обороне – да. Первый тайм, вероятно, была идеальная игра. Потому что ничего не дали создать у наших ворот и имели моменты сделать счет не только 2:0, но и 3:0 и 4:0", – поделился Дулуб в эфире телеканала Футбол.
Напомним, Львов неожиданно обыграл Зарю (2:1) и поднялся на 11 место в турнирной таблице, луганцы же остались третьими.
Заря потеряла победную серию, уступив Львову – арбитр украл у луганцев пенальти, но они не наиграли на 3 очка