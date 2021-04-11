"Первый тайм мы провалили, потому что вышли, не понимая, во что хотим играть. В перерыве поговорили на повышенных тонах, потому что так играть нельзя. Хорошо, что Дмитрий (Ризнык – прим.) потянул пенальти, а так могли проигрывать после первого тайма со счетом 0:2 или 0:3. Я понял, что футболистов нужно было подбодрить сразу.

Ворскла – Львов – 2:1 – видео голов и обзор матча

На второй тайм вышли и немножко добавили. Забили два гола, но все равно концовка мне не понравилась – хладнокровия не хватает. Другие команды сохраняли бы мяч и играли бы через заднюю линию. Мы пропустили мяч и начался мандраж, какие-то решения непонятные. Вторым таймом доволен", – признался Максимов в эфире программы ТурOnline.

К слову, Ворскла с 34 очками закрепила за собой 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, Львов остался на 12 месте, имея в своем активе 15 зачетных баллов.

Львов в матче с нереализованным пенальти уступил Ворскле и остался в зоне вылета