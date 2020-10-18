Первый промах Фернандеша с пенальти и курьезный автогол Шоу в видеообзоре матча Ньюкасл – МЮ – 1:4
10:56 - Читати українською
Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл в матче 5 тура АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
завершено
Харри Магуайр 23’
Бруну Фернандеш 86’
Арон Ван-Биссака 90’
Маркус Рашфорд 90+6’
23’ Харри Магуайр
86’ Бруну Фернандеш
90’ Арон Ван-Биссака
90+6’ Маркус Рашфорд
Начало матча сложилось для команды Сульшера ужасно из-за курьезного автогола Шоу. Еще до перерыва "красные дьяволы" отыгрались благодаря усилиям Магуайра.
Челси с голами Вернера и Хаверца не удержал победу над Саутгемптоном, Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл
Манчестер Юнайтед бросился побеждать во втором тайме, но даже Бруну Фернандеш умудрился впервые не реализовать пенальти в Англии. Гости собрались и уничтожили "сорок" за десять финальных минут – 4:1.
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