Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл в матче 5 тура АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Начало матча сложилось для команды Сульшера ужасно из-за курьезного автогола Шоу. Еще до перерыва "красные дьяволы" отыгрались благодаря усилиям Магуайра.

Челси с голами Вернера и Хаверца не удержал победу над Саутгемптоном, Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл

Манчестер Юнайтед бросился побеждать во втором тайме, но даже Бруну Фернандеш умудрился впервые не реализовать пенальти в Англии. Гости собрались и уничтожили "сорок" за десять финальных минут – 4:1.