Первый пошел: аутсайдер Лиги 1 пересмотрел зарплаты из-за коронавируса

Французский Амьен первым из местных клубов решил уменьшить зарплаты игрокам и персоналу из-за приостановки чемпионата.

Руководство "единорогов" уменьшило зарплаты на 16 %, сообщает Get French Football News.

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Амьен воспользовался законодательными нормами о частичной занятости и снизил выплаты персоналу. Клуб из Пикардии стал первым в Лиге 1, кто применил подобную практику. Правда, они уже стали привычными в местном регби. Уменьшение зарплат боссы Амьена объяснили необходимостью предупредить финансовые трудности в будущем.

К слову, "единороги" после 28-ми туров занимают 19-е место в Лиге 1, набрав 23 очка. К спасительной позиции 7 пунктов.