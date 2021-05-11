Закарпатский клуб по итогам сезона вылетел из УПЛ, но это не самое худшее. Ходят слухи о массовом прощании с футболистами и даже исчезновении команды. Мислав Матич уже сообщил, что покидает команду.

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"На данный момент не хотел бы комментировать свое будущее. Единственное, что могу сказать точно: я покинул Минай", – коротко резюмировал Матич в комментарии Footboom.

К слову, в уже завершенном чемпионате Украины 21-летний центральный защитник провел 24 поединка из 26 возможных. Результативными действиями Матчи не отмечался, зато записал в свой пассив пять желтых карточек.

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