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Первый пенальти в ворота Черноморца – не футбольный, – экс-арбитр ФИФА Ступар

11:07 32 Читати українською
Первый пенальти в ворота Черноморца – не футбольный, – экс-арбитр ФИФА Ступар
Виталий Романов / Динамо Киев от Шурика

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейство Виталия Романова, назначившего в матче между ковалевским Колосом и Черноморцем сразу три одиннадцатиметровых в ворота одесситов.

57’ Виталий Гавриш
63’ Виталий Гавриш
 
57’ Виталий Гавриш
63’ Виталий Гавриш

"В Ковалёвке арбитр Романов назначил в ворота Черноморца три одиннадцатиметровых, первый из которых – не футбольный.

Три пенальти Колоса в видеообзоре матча за место в УПЛ с Черноморцем

Мяч был вверху, нападающий пытался махнуть ногой по мячу, а защитник просто в этот мяч не попал и задел ногу оппонента. Игровой эпизод, который Романов рассудил очень строго. Благо, Колос с того пенальти не забил гол.

Одиннадцатиметровых же, назначенные во втором тайме – справедливы. И их ковалевцы уже реализовали", – цитирует эксперта UA-Футбол.

Напомним, что Колос обыграл Черноморец и завоевал путевку в УПЛ благодаря дублю Виталия Гавриша.

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Черноморец Черноморец Мирослав Ступар Мирослав Ступар Виталий Романов Колос - Черноморец Арбитры
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