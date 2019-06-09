Первый пенальти в ворота Черноморца – не футбольный, – экс-арбитр ФИФА Ступар

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейство Виталия Романова, назначившего в матче между ковалевским Колосом и Черноморцем сразу три одиннадцатиметровых в ворота одесситов.

"В Ковалёвке арбитр Романов назначил в ворота Черноморца три одиннадцатиметровых, первый из которых – не футбольный.

Три пенальти Колоса в видеообзоре матча за место в УПЛ с Черноморцем

Мяч был вверху, нападающий пытался махнуть ногой по мячу, а защитник просто в этот мяч не попал и задел ногу оппонента. Игровой эпизод, который Романов рассудил очень строго. Благо, Колос с того пенальти не забил гол.

Одиннадцатиметровых же, назначенные во втором тайме – справедливы. И их ковалевцы уже реализовали", – цитирует эксперта UA-Футбол.

Напомним, что Колос обыграл Черноморец и завоевал путевку в УПЛ благодаря дублю Виталия Гавриша.