Хавбек Кальяри Якуб Янкто решил повесить бутсы на гвоздь и рассказал, что подтолкнуло его к такому решению.

Якуб Янкто объявил о завершении карьеры в 29 лет. Об этом сообщает RMC Sport. Хавбек в 2023 году сделал каминг-аут.

Сенсация АПЛ официально подписал опальную звезду Ювентуса – туринцы продали хавбека вдвое дешевле

"Я получил серьезную травму – полностью повреждены связки голеностопа. Я пытался справиться с этим и продержаться этот год, но это оказалось невозможным.

Для меня самое главное – мой ребенок, с которым я не мог видеться так часто. Я хотел это изменить, ведь семья – одна, и стремился быть рядом с сыном в Праге. Поэтому решил переехать и завершить карьеру. Спасибо всем за поддержку, я вам очень благодарен", – рассказал игрок.

Якуб Янкто выступал за Удинезе, Асколи, Сампдорию, Хетафе, Спарту Прагу, а последним его клубом был Кальяри. Он также вызывался в сборную Чехии, за которую сыграл в 45 матчах, забив четыре гола.

Полесье против "мечты Буткевича": триумфатор Милана, легенды, лучший форвард Италии, рай за 500 млн – это все Фиорентина