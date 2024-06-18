Скаут Наполи посетил матч первого тура Евро-2024 между Украиной и Румынией (0:3), чтобы лично просмотреть игру 26-летнего украинского форварда, сообщает BurBuzz.

Довбик, Цыганков и Лунин узнали первых соперников в Ла Лиге 2024/25 – известны даты Эль Класико

Напомним, что вокруг Довбика и без того хватает "покупателей" – Атлетико, Барселона, Арсенал, итальянские гранды. Фаворитом на подписание форварда является Атлетико. "Матрасники" достигли принципиальной договоренности с Артемом, однако переговоры с Жироной – далеки от завершения.

К слову, прошлом сезоне Довбик провел за Жирону 39 матчей во всех официальных турнирах, где забил 24 гола и отдал десять ассистов. Украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, завоевав титул Пичичи.

Евро-2024: Румыния разнесла Украину – тотальное фиаско, первое попадание на 76-й, катастрофа каждого и милостыня соперника