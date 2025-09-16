ПСВ и Унион Сент-Жилуаз сошлись в одном из матчей-открытий основного этапа Лиги чемпионов 2025/26. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Дерби Бенилюкса было одним из 2 матчей, которые открывали основной этап Лиги чемпионов 2025/26. ПСВ выглядел фаворитом, но все прогнозы были разбиты.

В Лиге чемпионов забит первый гол основного этапа – ВИДЕО

Уже на старте встречи в ворота "фермеров" назначили пенальти. Форвард Пепи пришел помогать в собственной штрафной, но вместо этого влепил по колену защитника соперников Берджесса. Канадец Эммануэль Дэвид, который кошмарил сборную Украины в летнем спарринге, четко реализовал 11-метровый.

Еще до перерыва Эль Хадж удвоил преимущество Униона, воспользовавшись провалом в центральной зоне ПСВ. Нидерландцы во втором тайме не удосужились намекнуть на камбэк. Более того, на 81-й минуте Кевин Мак Аллистер (брат Алексиса – звезды Ливерпуля) довел счет до разгромного.

Гол престижа для ПСВ оформил Рубен ван Боммель, который также имеет звездного родственника – отца Марка. Впрочем, нидерландцам пришлось мириться с провалом в родных стенах.

