Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри во время ЧМ-2022 готовится к первому матчу своей команды в 2023 году. 4-го января "старой синьоре" предстоит сыграть на выезде с Кремонезе в рамках 16 тура чемпионата Италии.

Кьеза – десятый номер: Аллегри заставит Ювентус играть по новой схеме

Как информирует Gazzetta dello Sport, Аллегри уже определился со схемой и ориентировочным стартовым составом своей команды. Так, впервые в сезоне 2022/23 на поле должен будет выйти Поль Погба, который восстановился после травмы и сейчас набирает форму.

Сообщается, что рядом с французом в полузащите должны будут появиться Мануэль Локателли и Адриен Рабьо.

Ранее всё та же Gazzetta dello Sport сообщала, что Аллегри откажется от схемы 3-5-2 в пользу 4-2-3-1. Подразумевалось, что в этой формации Федерико Кьеза будет играть "десятку".

После 15 туров Серии А Ювентус занимает третье место в турнирной таблице.

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