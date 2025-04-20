Ливерпуль дожал Лестер в конце гостевой встречи и приблизился к досрочному оформлению чемпионского титула. Единственный и победный мяч забил Трент Александр-Арнольд, этот гол стал для него 23-м в его профессиональной карьере.

Ливерпуль дожал Лестер благодаря голу Трента – "лисы" официально вылетели из АПЛ

Однако у этого взятия ворот есть одна особенность. Трент забил этот мяч "нерабочей" левой ногой! 22 остальных мяча он забил "рабочей" правой. Уже только по этой причине вам стоит посмотреть видеообзор данной встречи.