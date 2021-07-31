Аталанта одолела Порденоне в товарищеском поединке (2:1), а Виктор Коваленко наконец забил. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Уже на 6-й минуте Роберто Пикколи вывел команду Гасперини вперед точным ударом головой после подачи с углового. Представитель Серии В не испугался и быстро ответил своим голом.

Коваленко дебютным голом подарил Аталанте победу в контрольном матче

Во втором тайме на поле вышел Виктор Коваленко. И забил. Автор первого мяча "богини" отдал пас на ход украинцу, который врывался в штрафную, и наш хавбек красиво пробил мимо защитников и голкипера. Это был последний гол во встрече, но первый для Коваленко на просторах Италии.