Мариуполь разгромил Десну в рамках 26-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Десне нужно было побеждать, чтобы надеяться завоевать путевку в еврокубки. Однако Остап Маркевич сумел настроить своих подопечных на последнюю битву сезона.

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Хотя Мариуполь пропустил первым (еще до перерыва), но сумел устроить настоящий камбэк в последние полчаса. Стоит отметить Даниила Сикана, который впервые в своей взрослой карьере оформил дубль. Всего у 20-летнего форварда в нынешнем розыгрыше УПЛ 4 забитых мяча.

К слову, Десна завершила чемпионат на итоговой шестой строчке, а Мариуполь расположился на 11-м месте.

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