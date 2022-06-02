Судья первой категории Шотландии стал первым открытым геем в местном футболе со времен Джастина Фашана, выступавшего в нападении Эйрдрионианс (1993) и Хартс (1993-1994).

Форвард Блэкпула совершил исторический для Англии каминг-аут: "Сейчас подходящее время"

32-летний арбитр заявил, что его вдохновил поступок хавбека Блэкпула Джейка Дэниелса, совершившего каминг-аут в середине мая. На видео на Twitter-аккаунте Шотландской футбольной ассоциации Нейпир рассказал, что хочет помочь избавиться от стигмы и страха, которые другие люди в его положении могут испытывать из-за раскрытия собственной сексуальной ориентации.

"Это то, с чем я, пожалуй, жил долгое время. Это был трудный путь. Очень важно, что такие люди, как я, готовы делать такие шаги. Я не думаю, что в целом это должно становиться новостью, но именно сейчас – должно, потому что нам нужно изменить ситуацию и дать людям почувствовать, что они могут быть самими собой.

После этого на каминг-аут решился арбитр Ллойд Уилсон, судящий в низших лигах Шотландии. В интервью Sky Sports он признался, что скрывал свою сексуальность целых 17 лет. "Думаю, что теперь я могу ходить по улицам, не чувствуя себя таким, будто я какой-то не такой", – заявил Уилсон.

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