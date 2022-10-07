"Мы начали очень плохо, первые 10 минут были для нас очень ужасными. Мы не могли играть в свой футбол, а СК Днепр-1 постоянно атаковал и не давал нам пространства. Уже на 5-й минуте пропустили, что создало нам проблемы. Потом мы собрались, начали прессинговать и создавать моменты.

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После того, как мы сравняли счет, почувствовали уверенность в своих силах. Это дало нам силы, команда почувствовала, что может играть, как всегда. Второй тайм мы начали очень хорошо, сразу забили и могли забивать еще. В таких моментах наши игроки обычно решают ситуацию в свою пользу, но на этот раз произошло не так. Полагаю, что игра была очень содержательной и все было очень хорошо.

Момент, когда арбитр мог назначить пенальти? Да, такое случается, но это футбол. Мы должны быть сконцентрированы на собственной игре и на том, что мы можем сделать в будущем. Нам удалось успокоиться. Мы могли забить еще три мяча, но нужно помнить, что мы играем во втором дивизионе Швейцарии, а СК Днепр-1 считается одной из сильнейших команд Украины. Мы сделаем из всего выводы и будем играть еще лучше", – цитирует Манджаратти сайт днепрян .

Ответный матч между командами из Лихтенштейна и Украины состоится в четверг, 13 октября. Вчерашняя встреча завершилась ничьей 2:2.