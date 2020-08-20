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Первые матчи УПЛ и Суперкубок-2020 состоятся при пустых трибунах

10:44 - Читати українською
Первые матчи УПЛ и Суперкубок-2020 состоятся при пустых трибунах
Динамо – обладатель Суперкубка-2019 / Фото из открытых источников

Украинский футбол продолжает страдать от пандемии коронавируса.

 

Первые матчи нового сезона УПЛ и поединок за Суперкубок состоятся при пустых трибунах, сообщает ТК Футбол.

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По информации источника, соответствующее решение Минздрав принял из-за значительного ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине – почти ежедневно фиксируют новые антирекорды и около 2 тысяч больных. Ранее сообщалось, что трибуны могут быть заполнены только на 25%.

Напомним, УПЛ стартует уже в эту пятницу, 21 августа, матчем Олимпик – Динамо, а Суперкубок-2020 разыграют между собой Шахтер и Динамо 25 августа в 21:00 на НСК Олимпийский.

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