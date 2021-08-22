Во 2-м туре испанской Ла Лиги Атлетик Бильбао разошелся миром с Барселоной. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Принципиальные оппоненты обменялись моментами уже в дебюте встречи. На выпад "блаугранас" с ударом Брейтуэйта над воротами из пределов штрафной баски ответили мощным выстрелом Сансета в перекладину.

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Но счет хозяева открыли лишь на 50-й минуте. Это Муньяин классно подал угловой, а Иньиго Мартинес выиграл борьбу на ближней штанге и головой отправил мяч под дальнюю. Спас Барселону Мемфис Депай. Нидерландец получил пас от Серхи, вошел в штрафную "львов" и разрядил пушку в ближний угол.

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