Валенсия и Эльче разошлись миром в матче 9-го тура Ла Лиги, а Эдинсон Кавани забил первые голы в чемпионате за "летучих мышей". Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия – Эльче на Футбол 24.

Валенсия активно начала игру, но пропустила на 30-й минуте. Мамардашвили кулаком влетел в соперника, а Милья реализовал пенальти. Кавани ответил тем самым, забив с 11-метрового после фола на Гайе. Перед перерывом уругваец оформил дубль, опередив голкипера. Впрочем, Эльче спас ничью – Милья тоже оформил дубль.

Валенсия расписала ничью с Эльче несмотря на дубль Кавани, Жирона спаслась от поражения Кадису

Таким образом Валенсия набрала 14 очков и расположилась на седьмом месте, а Эльче с 3 пунктами остался на дне турнирной таблицы.