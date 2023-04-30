"Считаю, что закономерный результат – ничья. Мы создали неплохие моменты, но у соперника было преимущество в контроле мяча. Они создали по одному опасному моменту в каждом из таймов, где мы не справились со стандартами.

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Но первые 30 минут в нашем исполнении были провальными. Мы знали, что они хорошо контролируют мяч, у них хорошие техничные игроки. Хотели силой обыграть эту команду. Но на ребят давил результат. Перед игрой я их не узнал.

Руководство все делает для того, чтобы мы побеждали. Мотивирует ребят, задолженностей у нас нет, в коллективе – полный порядок. Но волнение опытных игроков – я ему удивился. После замен игра изменилась. Игроки, вышедшие на поле, усилили игру. Хорошо в итоге, что мы сыграли вничью. Первые 30 минут надо разобрать, проанализировать, потому что психология выходит на первый план. Не физика, а именно психология. Мы раньше видели более раскованную команду.

Я не могу сказать, что нам не хватает количественно игроков. Готовились к матчу двадцать полевых футболистов и три вратаря. Игроков достаточно, но хочется больше креатива на флангах. Коллектив у нас хороший, работаем дальше. Осталось семь туров. Работаем, стараемся, чтобы остаться в лиге и на следующий сезон", – цитирует Шарана официальный сайт Миная.

Напомним, после 23-х туров закарпатцы в турнирной таблице УПЛ идут тринадцатыми, набрав 23 очка.

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