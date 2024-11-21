"От матча с Албанией несколько смешанные эмоции, потому что игра была очень тяжелой. Сложный сбор с двумя выездными поединками, но я счастлив, ведь мы показали себя как команда, получили четыре очка и заняли второе место в группе.

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Мы хорошо завершили этот цикл Лиги наций, хотя и не идеально. Сергей Станиславович пожелал нам удачи в клубах, на которые мы сейчас переключаемся. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживали из разных точек мира. Мы чувствовали эту поддержку, видели сообщения. Честно – мы очень старались до самого конца и добыли три очка.

Можно сказать, что первые 10 минут в этом матче были идеальными, но потом... Первый тайм, я считаю, был очень хорошим, а вот во втором мы, видимо, немножко психологически понимали, что при счете 2:0 надо играть проще. В конце могли забивать три мяча и закрывать этот поединок, но получилось как получилось. Я думаю, что мы выиграли заслуженно. Могли побеждать и с большим счетом, спокойнее. Но получилась такая нервная концовка. Главное, что мы забили на один мяч больше", – цитирует Миколенко официальный сайт УАФ.

Напомним, "сине-желтые" финишировали на второй строчке в квартете В1. Наша сборная сыграет стыковые матчи с одной из команд, которые стали третьими в группах Лиги А (Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия) за право подняться в элитный дивизион. Жеребьевка этой стадии пройдет 22 ноября, матчи – 20-го и 23 марта 2025 года. Украина начнет противостояние на своем поле.

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