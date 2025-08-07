"Первую зарплату отдал семье": исторический новичок Вереса – о пении новичков, игре школьного чемпионата и собственном клубе
Правый защитник Вереса Константинос Стамулис ответил на вопросы анкеты.
Любимый город: Патра. Я там родился и имею много воспоминаний из детства.
Блюдо или вкус из детства, к которому хочется возвращаться: Спагетти болоньезе.
Кино или книги: Кино.
Активный или пассивный отдых: Активный.
Самая рискованная вещь, которую вы когда-либо делали: Полет на воздушном шаре.
Самая важная дата в вашей жизни: День, когда я подписал свой первый профессиональный контракт с футбольным клубом.
Первая зарплата, на что ее потратили: Первую зарплату я отдал семье.
Атмосфера в вашей новой команде одним словом: Семейная.
Мем или шутка про спорт, который вас мгновенно смешит: Когда новички в команде должны петь или танцевать – это всегда смешно.
Курьезный или неловкий момент на поле, который до сих пор помните: Матч школьного чемпионата со своей школьной командой.
Самая эмоциональная победа в карьере: Победа в полуфинале Кубка Греции с АЕКом и выход в финал.
Самое болезненное поражение – и как оно на вас повлияло: Поражение в четвертьфинале прошлого года против Анортосиса. Стадион был полон, и мы разочаровали наших болельщиков – это сильно задело.
Стадион, на котором мечтаете сыграть: Стадион ОАКА – в составе национальной сборной.
Если бы создавали собственный футбольный клуб – каким бы он был: С настоящим командным духом в раздевалке, страстью и бойцовским характером на поле.
Футбольный кумир среди тренеров или игроков: Мне нравится характер и мышление тренера Луиса Энрике.
Самое важное, что вы узнали о себе благодаря футболу: Футбол научил меня многим вещам, но самое главное – никогда не ограничивать себя.
Если бы не футбол – какую профессию выбрали бы: Хотел бы стать пилотом.
Цитата или принцип, который держит вас в форме: Никогда не сдавайся, – сказал Стамулис для YeSport.
Напомним, что в июне Верес официально подписал контракт с 24-летним правым защитником Константиносом Стамулисом из Анортосиса. Он стал первым греческим игроком в истории ровенского клуба. Контракт будет действовать два года. Стамулис – воспитанник афинского АЕКа, в своей карьере также выступал за Ламию, Отеллос и Анортосис.
