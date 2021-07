На Евро-1968 сборная Англии ехала в статусе чемпиона мира. Ребята Альфа Рэмзи довольно легко прошли квалификацию на турнир, который формально начинался с полуфиналов. Сначала победили в группе с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией, а затем в двух матчах плей-офф преодолели Испанию. Не менее успешно параллельным курсом продвигалась Югославия, на групповом этапе прошедшая Германию и Албанию, а потом не заметила французов: 1:1 и 5:1. Пути Англии и Югославии пересеклись в полуфинале континентального первенства.

5 июня 1968-го остался в истории футбола не только как день, когда финалист чемпионата Европы определился жребием (именно в тот день случилась знаменитая история с монеткой с участием капитанов СССР и Италии – в итоге Альберт Шестернев проиграл). Несколькими часами позже во Флоренции начался второй полуфинал, который сохранял интригу до самого конца.

На 86-й минуте лидер балканцев Драган Джаич забил единственный гол в ворота Гордона Бэнкса, а уже через три минуты случился еще один исторический эпизод. Видео зафиксировало только его развязку – испанский судья Хосе Мария Ортис де Мендибиль удаляет с поля англичанина Алана Маллери. Такой была первая красная карточка в истории Евро.

К сожалению, для самого нарушителя антирекорд этим не ограничился. Как оказалось впоследствии, удаление игрока Тоттенхэма стало первым в истории английской национальной команды. Премьерная красная карточка за 424 матча!

"Арбитр стоял рядом, примерно за два ярда. Если бы я понял, что он настолько близко, я, пожалуй, не сделал бы этого. Конечно, он показал мне красную карточку, и я ушел. Тогда я даже не представлял, что ни одного игрока сборной Англии никогда не удаляли, это даже не приходило мне в голову. Это был момент гнева и разочарования, но мне приходится жить с ней уже столько лет", – рассказывал потом Маллери, который проводил свой 11-й из 35-ти поединков за сборную.

Почему Алан сделал это? Вроде бы по мотивам мести. Англичанин говорит, что югославский футболист Добривое Тривич очень грубо сыграл против него и делал это в течение всего поединка. Маллери не удержался, как говорит сам нарушитель, "kicked him straight in the balls", то есть отомстил обидчику ударом в пах.

Маллери (в центре) на ЧМ-1970 / Фото Mirrorpix

Полузащитник англичан Нобби Стайлс, который находился на скамейке запасных, пошел в раздевалку вслед за Маллери. Вскоре собралась вся команда. Маллери вспоминает – наставник сборной Альф Рэмзи не кричал на подопечного и, скорее, имел претензии к грубым действиям югославов, которые на протяжении всего матча нарушали правила. Тренер все же бросил несколько резких слов в адрес Маллери, однако впоследствии отличился особым жестом – заплатил штраф за Алана в FA. Да, английская футбольная ассоциация оштрафовала хулигана на 50 фунтов.

Впрочем, на этом проблемы антигероя не закончились. Все газеты только и писали о поступке Маллери. Кажется, та история не отпустила его участника до сих пор. Недавно 79-летний мужчина вспоминал, как однажды ему позвонил внук. "Дедушка, ты в газете", – воскликнул малыш. Оказалось, что накануне был удален кто-то из английских сборников. Пресса в очередной раз не обошла вниманием ветерана и еще раз вспомнила 1968-й. Они снова обнародовали список "нарушителей". И фамилия Маллери уже традиционно была первой.

"Я хотел бы повлиять на это, но ты не можешь изменить историю. Когда я смотрю очередной поединок сборной, и если кого-то удалят, я гарантирую, что мой телефон будет разрываться. Это то, что ты должен принять до конца своей жизни. Это часть наказания. Я был первым игроком Англии, которого удалили, но скажете вы, кто был вторым? Могу поспорить, что вы не сможете этого сделать. Все помнят первого. Быть первым – это немного сложно, но я должен принять это, потому что так было на самом деле", – добавляет Алан Маллери.