Дания вырвала победу над Австрией во 2 туре Лиги наций. Смотрите обзор матча Австрия – Дания на Футбол 24.

Австрия имела два классных момента на старте матча, однако сначала Шмейхель, а затем стойка спасли скандинавов. Дания повела в счете на 28 минуте – Хёйберг замкнул фланговую передачу из района 11-метровой отметки.

Австрия драматично проиграла Дании: огромная задержка, забавная ошибка и эффектный решающий гол

Во втором тайме прессинг австрийцев позволил сравнять счет. Грегорич и Арнаутович запрессинговали вратаря, последний отдал немного назад на Шлягера, который и нанес точный удар. Победу же шикарным выстрелом принес Йенс Ларсен на 84-й минуте.

Таким образом, Австрия проиграла уже во втором поединке во главе с Рангником. Дания возглавила группу 1 дивизиона А Лиги наций, набрав 6 очков после 2 туров, Австрия же вторая с 3 пунктами.